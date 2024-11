Lettera43.it - Trump prepara la lista dei ministri: Rubio verso l’incarico di segretario di Stato

Donald, che con l’Arizona ha fatto filotto nei sette Swing States, stando ladeie dei membri dello staff in vista del suo ritorno alla Casa Bianca. Per il posto didisono in aumento le quotazioni di Marco, senatore di origine cubana che erain lizza come candidato vicepresidente: ha svolto un ruolo di rilievo nella political’America Latina durante il primo mandato died è molto popolare nella comunità ispanica. Da qui la decisione di affidargli un ruolo di assoluto rilievo.Donalde Marco(Getty Images).LEGGI ANCHE:e le leve di potere del Mondiale 2026 e delle Olimpiadi 2028: cosa dobbiamo aspettarciPompeo e Haley esclusi dalla squadra di governoNiente da fare invece per l’ex ambasciatrice Nikki Haley o l’exdiMike Pompeo.