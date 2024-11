Gaeta.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino nella bufera, le accuse al gioco di Rai Uno: “Guarda caso proprio quel pacco…”

Facebook WhatsAppTwitter Striscia la Notizia non si arresta e continua a lanciare frecciatine ad, questa volta tirando in ballo anche Enrico Mentana.Il telegiornale satirico di Antonio Ricci sgancia un altro colpo al programma dell‘access prime time di Rai Uno, che conDesta superando ogni aspettativa in termini di ascolti. L’ex ballerino di Amici, che ha preso le redini dello show al posto di Amadeus, sta dimostrando competenza e “cazzimma”, come si dice a Napoli, catalizzando l’attenzione di milioni di spettatori.A dare man forte al giovane conduttore sono le dinamiche del, che da settimane lasciano tutti con il fiato sospeso. I pacchi si susseguono creando suspense e finali scoppiettanti, con vittorie straordinarie. Anche la regione fortunata alla fine è venuta fuori, fatto che accade di rado.