Ilgiorno.it - Moreschi, blitz dopo il fallimento. Sequestrate 11.500 paia di scarpe

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Più di 11.500dicon la griffe di, per decenni uno dei marchi più prestigiosi della calzatura di lusso da uomo e un vanto per la città di Vigevano, e circa 1.000 tomaie. È quanto ha posto sotto sequestro la Finanza, che ha effettuato perquisizioni in sei società dislocate in diversi punti del Paese. In cinque calzaturifici i militari delle Fiamme Gialle situati in Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Marche, hanno rinvenuto il materiale che era stato prodotto o era in fase di produzione nonostante lasia stata dichiarata fallita a luglio. Secondo le risultanze investigative,e tomaie erano pronte per essere trasportante all’estero attraverso un vettore italiano che dispone di una sede in Svizzera, per poi successivamente essere immesse in modo illegittimo nel circuito commerciale italiano.