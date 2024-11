Linkiesta.it - Lo sciopero nazionale dei trasporti senza fasce di garanzia

L’8 novembre si è tenuto unodi 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato da tutti i sindacati che hanno firmato il contratto collettivoapplicato ai lavoratori del settore. Il diritto diè garantito dall’articolo 40 della nostra Costituzione e può essere esercitato «nell’ambito delle leggi che lo regolano». L’astensione collettiva dal lavoro nei servizi pubblici essenziali, tra i quali rientrano gli autobus, i tram, le metro e, dunque, il trasporto pubblico locale, è disciplinata dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990.Sia la legge che le deliberazioni della cosiddetta Commissione diprevedono delleorarie in cui i servizi essenziali devono essere garantiti ai cittadini. Nel caso in cui losia indetto in concomitanza con una manifestazioneper il rinnovo del contratto collettivodi lavoro è possibile garantire soltanto i«assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari)».