Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 10-17, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: termina il primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:30 Nonostante diverse sbavature gli azzurri hanno risposto aldi 17-0 degli ospiti. Grinta, carattere e gioco per gli uomini di Quesada, che nella ripresa proveranno a riacciuffare gli avversari. A tra poco!FINETEMPO44?- Tutto facile per Allan!10-17!42?- Ennesimo fallo della difesa dei Pumas. Calcio di punizione per l’.41?- In avanti argentino. Mischia per l’, che continua ad attaccare oltre il 40esimo.40?- Arbitro che non fischia un netto fallo argentino all’interno dei 22 dei Pumas. Potevano essere quantomeno tre punti comodi.38?- Pasticcio in costruzione degli azzurri vanificato dall’in avanti argentino. Altra mischia per l’all’interno della nostra metà campo.37?- Gran placcaggio di Negri su Isgrò, che perde il pallone in avanti.