Sport.quotidiano.net - Il Brescia ospita il Cosenza al “Rigamonti“. Maran: "Vogliamo dare valore al campionato»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La vittoria, conquistata con merito e temperamento, in casa della Sampdoria, ha permesso aldi superare il momento più difficile. "Quella gara ci ha dato la spinta giusta", conferma il tecnico(nella foto). Adesso, però, le Rondinelle non possono frenare di nuovo e devono trovare la necessaria continuità nel match al ““ con il. I rossoblù, che al di là dei quattro punti di penalizzazione, stanno rendendo vita dura a qualsiasi avversario, rappresentano un ostacolo da affrontare con la massima concentrazione, proprio come il tecnico biancazzurro ha chiesto a più riprese in settimana ai suoi calciatori, invitandoli a giocare dall’inizio alla fine con attenzione. "Abbiamo l’opportunità diunincredibile a questa prima parte di, arrivando nel modo giusto alla sosta", l’invito del tecnico ai suoi.