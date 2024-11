Lanazione.it - Castelfranco, chianina e porcino: sagra da record alla Casa del popolo

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Il successo delladele dellasi conferma anchedodicesima edizione che si è appena conclusa dopo cinque fine settimana di tutto esaurito con persone provenienti da tutta Italia, dal TrentinoSicilia. Oltre 5mila le presenze sotto il tendone allestito sul retro delladel"Velio Baldasserini" da oltre cento volontari che poi si sono alternati in cucina e nel servizio ai tavoli. La, promossa ddeldi, insieme ad altre associazioni del territorio, è senza dubbio uno degli eventi enogastronomici più seguiti e apprezzati. Un ulteriore successo che conferma ormai la solidità di questa manifestazione che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare e conoscere per la qualità dei suoi piatti e per la sua organizzazione.