Lanazione.it - Umbria paralizzata per lo sciopero dei trasporti: adesioni al 90%

Perugia, 8 novembre 2024 - Regioneoggi per lonazionale deidi 24 ore di bus, metro e tram proclamato dalla Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna. Lo riferiscono fonti sindacali, secondo le quali si sono fermati circa il 90% dei lavoratori. "Un'adesione - dice Ciro Zeno, segretario della Filt Cgil - che è visibile anche nelle strade". Pochi, infatti, i mezzi circolanti a Perugia nelle prime ore della giornata solitamente caratterizzate dagli spostamenti di studenti e lavoratori. Al centro della protesta sostanzialmente c’è il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Servizi minimi "In- spiegano i sindacati - soltanto il 30% dei servizi minimi dovrebbero essere effettuati durante la giornata. In particolare si parla di collegamenti verso aeroporto, stazioni e ospedali nelle fasce 6-9 e dalle 12 in provincia di Perugia, dalle 9.