Ridley Scott e Paul Mescal di nuovo insieme per The Dog Stars

diper The DogA meno di una settimana dall’arrivo in sala di Il Gladiatore II, arriva la notizia che il registatorneranno a collaborare per unprogetto. Come riportato da Deadline,ha infatti fissato per la 20th Century il suo prossimo lavoro da regista con The Dog, conin trattative preliminari per il ruolo di protagonista. Mark L. Smith ha adattato il romanzo di Peter Heller da cui sarà tratto il film, producendoloa Cliff Roberts e allaFree.stava valutando una serie di film per il suo prossimo progetto, tra cui quello sui Bee Gees della Paramount. Le fonti hanno dichiarato di aver trovato un punto di forza per l’indaffaratoper tornare a lavorare con, ed è per questo che hanno fissato questa come prossima collaborazione, con l’obiettivo di girare la prossima primavera dopo chesarà stato protagonista a Broadway di Un tram che si chiama desiderio.