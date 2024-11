Game-experience.it - PS5: quanto ha venduto fino ad ora? Sony ha aggiornato i dati di vendita della console

ha condiviso i nuovi risultati finanziari riguardanti il secondo trimestre del secondo anno fiscale del 2025, terminato a settembre 2024, rivelando in questo trimestre preso in esame PS5 ha3,8 milioni di unità, raggiungendo i 65,5 milioni di unità vendute sin dal lancio, avvenuto a Novembre 2020.Il colosso giapponese ha quindi rivelato che la propria nuovasta vendendo più o menoPS4, ovviamente tenendo in considerazione lo stesso lasso di tempo, visto che quest’ultima aveva venduta 2,2 milioni di unità in più, assestandosi nello specifico a 67,7 milioni.ha aggiunto inoltre che nel trimestre preso in esame sono stati venduti 77,7 milioni di giochi, di cui 5,3 milioni sono first party, realizzando di conseguenza un aumento rispetto ai 53,6 milioni di giochi venduti nel trimestre precedente (ma in quel caso sono stati venduti 6 milioni di first party).