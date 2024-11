Malaria a Verona marcia indietro della Regione | Non si tratta di un caso autoctono L’allarme e il viaggio in Nigeria | cosa sappiamo

Leggi l'articolo completo su Open.online

Un sospiro di sollievo, dopolanciato ieri, 7 novembre. LaVeneto ha dichiarato che il paziente affetto dasegnalato anon riguarda unma importato. Ha contratto la malattia indove è stato 20 giorni fa. Giovedì era invece trapelato che l’uomo non aveva compiuto viaggi nell’ultimo periodo. Sarebbe stato il ritornomalattia in Italia dopo più di 50 anni dall’ultimo. Anche il virologo Roberto Burioni aveva dichiarato la gravitàscoperta, oggi smentita: «Se questo è confermato è un guaio che neanche vi immaginate. Altroché dengue», aveva scritto commentando la notizia.November 7, 2024 IlinAll’inizio, come riporta Repubblica, il paziente non avrebbe parlato del suoin. Quando ci si deve recare in Paesi lontani di solito si effettua una profilassi farmacologica per non ammalarsi.