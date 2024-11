Lanazione.it - La Ternana si prepara al derby col Perugia. Capuano e Vannucchi: "Daremo il massimo"

Ancora nulla di certo su Cicerelli e Romeo. I due calciatori continuano a lavorare a parte. È forte la speranza di recuperarli, ma saranno decisivi l’allenamento odierno (al Taddei a porte chiuse, alle 15) e quello di rifinitura di domani mattina. Marcoe Gianmarcohanno parlato in conferenza stampa. "Quelli in palio nel– afferma il difensore e capitano – sono comunque tre punti, ma sappiamo quanto possono valere per i tifosi. In attesa di questa sfida si respira una sensazione diversa che dobbiamo trasformare in energia positiva. Nelle difficoltà dovremo essere bravi a compattarci. Abbiamo già visto che contro squadre di bassa classifica serve l’elmetto". "Sono a Terni da poco – commenta il portiere – e dal primo giorno sento parlare di questa partita e della rivalità.