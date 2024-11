Juventus John Elkann fa -200 milioni in bilancio Forse ha ragione Gerry Cardinale?

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Laha chiuso ildella stagione 2023/24 con perdite pari a 200di euro:trema,doveva seguire?Laha approvato il suoper l’esercizio chiuso il 30 giugno 2024 con un rosso da quasi 200di euro. Il che significa che le perdite sono state pari a 199. Un risultato estremamente negativo, che si rifà all’esclusione dalle coppe europee durante la scorsa stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, comunque, in questa annata (2024/25) è previsto un risultato in equilibrio.La domanda spontanea, però, è: come mai la Juve ha registrato un rosso così pesante? Oltre alla mancata qualificazione alle coppe, i conti bianconeri sono stati appesantiti dall’esonero di Massimiliano Allegri (per circa 17di euro), dall’indennizzo a Cristiano Ronaldo ( 10) e dalle svalutazioni di diversi calciatori.