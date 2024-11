Gaeta.it - Italia e Argentina: la sfida di rugby in arrivo a Udine

Facebook WhatsAppTwitter La tensione cresce all’approssimarsi dellatranelle Autumn Nations Series, prevista per domani allo stadio Bluenergy di. Con un pubblico entusiasta e un impianto praticamente esaurito, il capitano dell’di, Michele Lamaro, ha espresso la sua ferma convinzione in merito alla preparazione della squadra e alla determinazione a dare il massimo contro i Pumas. Durante la conferenza stampa, Lamaro ha sottolineato l’importanza di affrontare un avversario di alto livello come l’, evidenziando la completezza delle loro caratteristiche di gioco.La preparazione degli AzzurriMichele Lamaro ha dichiarato che la settimana di allenamenti è stata intensa e mirata a preparare al meglio le situazioni di gioco che potrebbero presentarsi in campo.