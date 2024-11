Gaeta.it - Arrestati due fratelli dopo un furto da milioni nella farmacia del policlinico Sant’Orsola di Bologna

Facebook WhatsAppTwitter Un maxidi farmaci ha scosso ildi, portando all’arresto di dueitaliani accusati diaggravato in concorso. L’evento delittuoso, avvenuto la notte del 22 dicembre 2023, ha comportato la sottrazione di farmaci chemioterapici per un valore totale di quasi 2di euro, con gravi ripercussioni sui pazienti oncologici.Ilnei dettagli: modalità e conseguenzeDurante la notte del 22 dicembre 2023, i ladri hanno messo in atto un piano ben congegnato. Utilizzando strumenti per forzare, sono riusciti a entraredel, accedendo attraverso una grata di metallo e una finestra. Una volta all’interno, gli autori delhanno prelevato un ingente quantitativo di farmaci, ben 815 confezioni, tutti destinati a pazienti in trattamento oncologico.