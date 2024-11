Quotidiano.net - Scholz e lo spettro delle elezioni. L’ironia dei suoi: crisi all’italiana

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Berlino, 7 novembre 2024 – “Non possiamo permetterci di avere per mesi e mesi un governo senza maggioranza in Germania, poi condurre una sfibrante campagna elettorale e a seguire altri mesi di negoziati per formare una nuova coalizione”. Le parole di Friedrich Merz, leader dei conservatori della Cdu – pronunciate poco prima di un teso faccia a faccia con il cancelliere Olaf– la dicono lunga del clima che si respira a Berlino dopo l’apertura di unapiù clamorosedi governo nella storia tedesca. È che il governo ‘semaforo’ oggi segna profondo rosso: il voto anticipato è dietro la porta. German Chancellor Olafleaves by car after visiting the town of Werder near Potsdam, capital of the eastern German state of Brandenburg, on September 20, 2024. State elections in Brandenburg will take place on September 22, 2024.