Calciomercato.it - Niente da fare per la Juventus: Motta lo perde fino al Milan

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

La formazione di Thiagoprepara il derby di sabato sera contro il Torino: slitta il recupero di un big dello scacchiere del tecnico bianconeroLa, non senza qualche rimpianto, si è lasciata dietro la parentesi di Champions con il pareggio in rimonta nella tana del Lille. Vlahovic ha risposto al vantaggio dei francesi firmato da Jonathan David, quest’ultimo uomo mercato e nei radar anche della ‘Vecchia Signora’.Thiago(LaPresse) – Calciomercato.itTesta adesso al fondamentale derby contro il Torino, con l’obiettivo per i bianconeri di guadagnare terreno sulle prime della classe visto lo scontro diretto al vertice tra Inter e Napoli. Thiago, a parte i lungodegenti Bremer e Milik (il polacco non tornerà prima di fine dicembre), avrà quasi tutta la rosa a disposizione e un solo grande dubbio: Nico Gonzalez.