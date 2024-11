Calciomercato.it - Luis Enrique in bilico, la rivoluzione al Psg parla anche italiano | ESCLUSIVO

La brutta sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid potrebbe avere conseguenze al Paris Saint-Germain. Non solo in panchinaCon quattro punti conquistati in altrettante partite, il Paris Saint-Germain occupa attualmente la venticinquesima posizione della classifica unica della nuova Champions League. Questo vuole dire che la squadra disarebbe la prima delle eliminate, quando la fase a gironi è giunta a metà del cammino., tecnico del PSG (foto Ansa) – Calciomercato.itCon quattro partite ancora da giocare, ovviamente c’è tutto il tempo per recuperare, ma la strada si fa in salita. Sia perché, da un lato, tre delle quattro gare i parigini dovranno disputarle in trasferta; sia perché, dall’altro, tra i prossimi avversari ci sono colossi come il Bayern Monaco e il Mster City.