Ilfattoquotidiano.it - Latte gelido e caffè bollente, nasce il dirty coffee: che cos’è e come preparare la bevanda amata dalla Gen Z

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Cosa succede se si mette delnel? Semplice, i due ingredienti non si mescolano. Ed è questo inusuale, e accattivante, effetto visivo a dare vita a una nuova tipologia di cappuccino: il. Inutile dire che la nuovasia già spopolata sui social, in particolare TikTok, grazie alla passione che la Gen Z nutre verso qualsiasi cosa che sia aesthetic.La novità arriva dal Giappone edall’idea di Katsuyuki Tanaka, fondatore del Bear Pond Espresso di Tokyo, che ha creato laprendendo spunto dal caffecon ghiaccio ordinato da una sua amica. “Perché non raffreddare il?“, avrà pensato Tanaka. Ed ecco dunque la creazione made in Japan che dal paese del Sol Levante è arrivata a tutto il mondo grazie al potere sconfinato dei social.Ma cosa serve per realizzare un ‘’? Due ingredienti: