Ilnapolista.it - La Roma pareggia con l’Union Saint-Gilloise. L’ira dei tifosi sui social: “#Friedkinout”

Ladi Juric si scioglie ancora una volta come neve al sole alla prima difficoltà. Ennesima brutta prestazione, questa volta in Europa League sul campo del. Contra la decima del campionato belga finisce 1-1. Illusorio il vantaggio di Mancini. Mac Allister, fratello del più nobile centrocampista del Liverpool, un giocatore di 174 cm, hato su calcio di punizione saltando in testa a Celik.Ovviamente suideiè alle stelle. Ovunque si legge, #Juricout, insulti contro società, allenatore e giocatori. Al termine della partita un affranto Juric non sa più che pesci prendere. Si è spinto a dire: «Un punto meglio di niente».Leggi anche: De Rossi aveva vinto solo una partita delle ultime 11, ma cosa poteva aspettarsi lada Juric? (Guardian)Juric: «Meglio aver preso un punto»Ivan Juric, tecnico della, a Sky Sport non sa più cosa dire.