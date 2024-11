Quotidiano.net - I piani di Trump per fermare le guerre. Mosca e Kiev: nessun passo indietro

"Io non inizierò, le fermerò", ribadisce Donald. E lo dice dalla campagna elettorale del 2016. Ottimo. Il problema è: a che prezzo? "Il modo più veloce per finire una guerra, dice un aforisma di George Orwell, è perderla" osserva con un filo di ironia Gastone Breccia, storico militare dell’università di Pavia. Donaldè un isolazionista, e cercherà di tirarsi fuori dalle aree di conflitto, evitando accuratamente di aprirne altre, e lo farà senza porsi alcuna remora morale o geopolitica. Non a caso, ha trattato con i talebani l’uscita dall’Afghanistan senza alcuna contropartita. Tre saranno le aree sulle quale oggi dovrà esercitarsi: l’invasione russa dell’Ucraina, la guerra israelo-palestinese in Medio Oriente e il potenziale confronto militare tra Cina e Taiwan. "In Ucraina – osserva Breccia – tenterà davvero di fare la pace, perché a lui e ai suoi elettori di quel conflitto importa ben poco.