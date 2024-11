Anteprima24.it - FOTO/ Guardia di Finanza, sequestrate ingenti quantità di marijuana e hashish nel casertano

Tempo di lettura: 3 minutiContinua incessante l’azione delladidel Comando Provinciale di Caserta che ha intensificato la lotta al traffico, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, fenomeno sempre più crescente nei comuni dell’alto. I controlli effettuati dai Finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese hanno infatti portato al sequestro di 37 piante di Canapa Indica prossime alla raccolta, oltre 230 grammi die circa gr. 30 di. Due le coltivazioni individuate, con piante alte sino a tre metri, messe a coltura nella campagna in agro del comune di Dragoni; i servizi di sopralluogo, osservazione e appostamento – anche in orario notturno – hanno però permesso di fermare soltanto uno dei due proprietari delle piantagioni, nei confronti del quale, oltre a 25 piante di canapa indiana, sono stati sequestrati 230 grammi di– in parte già confezionata in dosi – rinvenuta a seguito di perquisizione presso la sua abitazione.