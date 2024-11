Gaeta.it - Controlli della Guardia di Finanza a Vicenza: scoperte irregolarità durante festività di Halloween

Facebook WhatsAppTwitteril ponte di, ladidiha condotto operazioni di controllo presso diversi locali pubblici. Queste ispezioni hanno portato alla luce graviriguardanti la presenza di lavoratori non registrati. Gli eventi di intrattenimento, particolarmente frequentati in questo periodo dell’anno, sono stati un campo di osservazione per identificare violazioni delle normative sul lavoro.Sanzioni e sospensione per un noto bar diRecandosi in un famoso barcittà, gli agenti hanno scoperto che tutti e cinque i lavoratori presenti al momento dell’ispezione erano impiegati in nero. Questo ha comportato l’emissione di sanzioni amministrative che ammontano a circa 9.750 euro. Oltre alle sanzioni, il comando ha segnalato la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di, avanzando una proposta di sospensione temporanea dell’attività commerciale.