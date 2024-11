Bergamonews.it - Clusone accoglie gli agricoltori per celebrare il Ringraziamento

. Domenica 10 novembre asi terrà la Giornata provinciale delpromossa da Coldiretti. L’iniziativa è una tradizione importante che l’associazione agricola porta avanti dal 1951 in tutta Italia come momento di riflessione e gratitudine a Dio per i frutti del lavoro agricolo, simbolo di impegno e resilienza.Questo il programma: ore 9,30 ritrovo dei mezzi agricoli al Centro sportivo di; ore 10,10 ritrovo delle autorità e dei partecipanti in Piazza Manzù; ore 10,20 saluto delle autorità; ore 10,45 partenza del corteo verso la Chiesa della Beata Vergine del Paradiso dove si terrà la messa con l’offerta all’altare dei frutti della terra celebrata da don Michelangelo Finazzi, Vicario Episcopale per i Laici e per la Pastorale con monsignor Giuliano Borlini parroco di