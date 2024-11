Bergamonews.it - Carabinieri e Ris davanti alla banca, ma nessuna rapina: sopralluogo legato al caso Sharon

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Terno d’Isola. No, non si è trattato di unain, come qualcuno ha ipotizzato.Mercoledì pomeriggio (6 novembre) idel Nucleo investigativo di Bergamo e del Ris di Parma si sono soffermatiIntesa San Paolo di via Castegnate a Terno d’Isola per alcuni accertamenti legati aldiVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e 30 luglio dal reo confesso Moussa Sangare, 31enne di Suisio.Da quanto filtra, tra le altre cose sarebbe stata eseguita una sorta di simulazione dei tragici eventi di quella sera, utilizzando anche dei manichini.I sopralluoghi deie dei colleghi del Ris avrebbero interessato anche il vicino Comune di Chignolo d’Isola, dove Moussa Sangare transitò in bicicletta dopo il delitto, ripreso dalle telecamere.