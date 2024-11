Anteprima24.it - Auditorium Spina Verde pronto ad accogliere Cesare Basile

Tempo di lettura: 2 minutiPer la prima edizione di Retroterre sul palco ci sarà un artista importante come, più volte vincitore del Premio Tenco, che presenta il suo nuovo album Saracena, disco dedicato al dramma palestinese e alle diaspore degli ultimi. Prima dici saranno gli Osso Sacro, progetto che dal suo debutto con il lavoro Urla dal Confine si sta facendo conoscere a livello nazionale con la vittoria al Premio Parodi e al Premio Dubito. Ad aprire la serata i Fujenti, anche loro hanno appena pubblicato il loro debut album “Benedica”.è un musicista compositore siciliano attivo sulla scena dai primi anni ottanta. Ha fatto parte di band seminali dell’underground italiano come Candida Lilith, Kim Squad, Quartered Shadows.Il suo esordio solista è del 1994 quando, conclusa l’esperienza berlinese con i Quartered Shadows, pubblica l’album La Pelle cui seguono fino al 2019 dieci album in studio e un live.