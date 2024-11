Ilrestodelcarlino.it - Alla fiera di Rimini con la pistola: scoperto dal metal detector

, 7 novembre 2024 – Non deve aver creduto ai propri occhi, l'addetto alall'ingresso principale delladi, dove in questi giorni sta andando in scena il più grande Ecomondo di sempre. Intorno alle 11, al rullo si è presentato infatti un uomo sulla cinquantina, ex militare da fuori regione, il quale come se niente fosse ha quindi appoggiato il proprio borsone e fatto scorrere la sacca sopra il nastro e sotto gli occhi elettronici dei raggi X. E' stato a questo punto che gli addettisicurezza si sono trovati davanti ad una scansione da non credere. Dentro al borsone, infatti, l'uomo aveva riposto unaperfettamente funzionante e con tanto di cartucce.vista dell'arma, subito la macchina della sicurezza è piombata sul cinquantenne che, inizialmente, ha cercato di giustificarsi dicendo di avere dimenticato di togliere l'arma dal borsone prima di recarsi a Ecomondo.