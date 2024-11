Formiche.net - Trump-bis, per Ucraina e Ue Meloni sarà decisiva. Bremmer spiega perché

Leggi tutto su Formiche.net

I leader di Francia e Polonia, rispettivamente Emmanuel Macron e Donald Tusk, hanno reagito alle elezioni statunitensi mostrandosi decisi ad assumere un ruolo guida in Europa. È la risposta, almeno nelle intenzioni, alla prospettiva di un disimpegno americano con il ritorno alla Casa Bianca di Donald, che ha promesso di mettere fine alla guerra inin 24 ore. Meno coraggioso il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il premier ungherese Viktor Orbán, invece, cercherà di essere il migliore alleato della nuova amministrazione americana tra i 27. In questo scenario, l’Italia di Giorgiarappresenta “l’interrogativo più grande”, secondo il politologo Ian, presidente di Eurasia Group. La presidente del Consiglio, dice in un briefing con alcune testate tra cui Formiche.net, è “piuttosto vicina ideologicamente ae personalmente a Elon Musk” e al tempo stesso il suo sostegno all’è stato molto solido in questi due anni di governo.