Quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti

Roma, 6 novembre 2024 – Democratico o Repubblicano che sia ilè per antonomasia “l’uomo più potente del mondo” a capo di una nazione che è la prima economia e potenza militare a livello globale. Soldi e potere Detto che il potere derivante dall’occupazione della poltrona dinella Sala ovale è molto più “appetibile” di qualsiasi stipendio collegato alla carica, moti si domandano quale sia la remunerazione dell’inquilino della Casa Bianca.ilUsa Lo stipendio delammonta a 400mila dollari all'anno (più o meno 370mila euro), esclusi altri benefici. Una cifra che viene corrisposta annualmente al Comandate in capo (come viene definito ilnegli). Una cifra alzata nel 2001.