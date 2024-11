Secoloditalia.it - “Prima le idee, ritorno al futuro”: ad Andria la due giorni di FdI. Pensando anche alle regionali

Una duedi confronto e dibattito con ministri, parlamentari, classe dirigente di FdI “per raccontare quanto fatto in questaparte di legislatura”. È “leal”, l’evento promosso dal gruppo di FdI alla Camera per l’8 e il 9 novembre ad. “Con questi eventi sul territorio vogliamo avere più dinamicità nell’azione politica e nella narrazione di quanto viene fatto”, ha spiegato il deputato Andrea Volpi, presentando l’iniziativa in una conferenza stampa a Montecitorio. Volpi: “L’Italia sta riprendendo a correre, noi vogliamo raccontarlo” “Abbiamo un quadro molto edificante, al di là di quanto viene raccontato da alcuni media o dai sindacati. Abbiamo undegli investitori a livello nazionale, l’Italia sta riprendendo a correre. Abbiamouna crescita della credibilità internazionale”, ha aggiunto Volpi, ricordandoche “in Europa si guarda all’Italia come un esempio non solo per le politiche migratorie maper la sua crescita”.