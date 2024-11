Formiche.net - Così Meloni farà da ponte tra Ue e gli Usa di Trump. La versione di Fidanza

Giorgiasarà il trait d’union tra l’Ue e gli Usa di Donald, ciò consentirà all’Italia di diventare un partner prioritario per gli Usa in Europa, con uno sguardo al Piano Mattei e al Mediterraneo. Questo il commento che il Capodelegazione di Fratelli d’Italia – Ecr al Parlamento Europeo, Carlo, affida a Formiche.net dopo l’ufficialità della vittoria del tycoon alle presidenziali americane, mettendo l’accento sugli aspetti comuni tra conservatori di Ecr e repubblicani. Cosa cambierà nel breve e nel medio periodo con il ritorno di Donaldalla Casa Bianca? La prima sfida sarà quella della transizione tra le due amministrazioni. Il fatto che Harris abbia aspettatotanto per concedere la vittoria anon depone a favore della capacità dei Dem di digerire una sconfitta senza appello.