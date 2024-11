Notizie.com - Assalto al furgone portavalori, terrore e scene da film in Puglia: bombe e colpi di mitra. Appena quattro mesi fa un altro episodio

a due furgoniquesta mattina nel Barese: un gruppo armato ha utilizzatodiper portare via un milione di euro.dasulla strada stataledi kalashnikov per assaltare due furgoni. È quanto accaduto poche ore fa nel Barese dove un commando armato ha preso di mira un mezzo blindato. I criminali sono riusciti a scappare via con il bottino per un valore di oltre un milione di euro.aldaindifa un(ANSA FOTO) – Notizie.comSull’stanno indagando i carabinieri, giunti sul posto. Fortunatamente non si registrerebbero feriti, ma l’ennesimodi una banda armata ha fatto scattare l’allarme dei sindacati.