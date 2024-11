Unlimitednews.it - America al voto: Trump vince in North Carolina e Georgia ed è avanti negli Stati in bilico. Musk già esulta “Game, set and match”

Leggi tutto su Unlimitednews.it

WASHINGTON (UNITI) (ITALPRESS) – Chiusi i seggi per le elezioni presidenzialiUniti. Secondo le proiezioni della “CNN”, Donaldconquista Kentucky, Indiana, West Virginia, Alabama, Florida, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, South, Missouri,Dakota, Mississippi, South Dakota, Nebraska, Iowa, Ohio, Kansas, Wyoming, Idaho; la vicepresidente uscente si impone invece in Vermont, Maryland, Delaware, New York, Massachussetts, New Hampshire, Colorado, Washington e California, Illinois, Rhode Island, Connecticut. I “battleground States” si giocano sul filo dell’equilibrio maè ora in vantaggio e la sua vittoria si avvicina. L’ex presidente ha conquistato laed èin, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona e Pennsylvania: ha ottenuto fino il sostegno di 230 elettori contro i 205 della Harris.