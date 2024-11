Zonawrestling.net - WWE: A Raw Sami Zayn al confronto con gli Uso dopo l’incidente con Roman Reigns

Durante l’episodio del 4 novembre di WWE RAW,ha affrontato le conseguenze delle sue azioni a Crown Jewel, dove aveva accidentalmente colpitomentre tentava di aiutare lui e gli Uso durante un attacco della Bloodline. Per prima cosasi è presentato al pubblico parlando al pubblico in arabo, quindi è entrato più nel dettaglio riguardo agli eventi di sabato. Ilcon gli Uso Jey Uso ha interrotto il segmento per ringraziareper il suo aiuto a Crown Jewel, pur chiedendo chiarimenti sulla natura intenzionale o meno del calcio a. La situazione si è complicata con l’intervento di Jimmy Uso, che ha accusatodi aver colpitodeliberatamente, definendolo inaffidabile. La risposta diha risposto ricordando il comportamento passato di Jimmy nella Bloodline e ha ammesso che, nonostante la breve reunion gli avesse ricordato i vecchi tempi, non poteva più proseguire su questa strada.