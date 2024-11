Thesocialpost.it - Scontro a La Zanzara, Parenzo strappa la bandiera di Trump davanti a Cruciani: “È una schifezza”

A poche ore dall’apertura dei seggi delle elezioni presidenziali americane i media di tutto il mondo si preparano a seguire uno degli eventi politici più importanti dell’anno. Compresi naturalmente i mezzi di informazione italiani. E lotra sostenitori del candidato Repubblicano Donalde di quella Democratica Kamala Harris va in sena anche durante l’ultima puntata de La. A darsele di santa ragione (per il momento solo a parole) sono i due conduttori Giuseppee David. Quest’ultimo si permette dire in diretta ladicheaveva appeso dietro di lui. Ed esplode la bagarre.Leggi anche: “Levateje er fiasco!”contro Vasco Rossi: in diretta gli dice di tutto Lotrain diretta a LaGiuseppeinizia a condurre Lacon unadi Donaldalle sue spalle, ma Davidlaimmediatamente esclamando: “È una persona che ha vene antidemocratiche.