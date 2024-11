Scuolalink.it - Poste Italiane: 19.000 nuove assunzioni con il piano industriale “Connecting Platform”

ha annunciato un ambiziosodiche prevede l’inserimento di 19.000figure professionali. Il”, presentato a marzo, punta a favorire il ricambio generazionale e a potenziare le reti fisiche per migliorare l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini. Leopportunità di lavoro verranno comunicate attraverso Career Day e il portale ufficiale, offrendo numerose possibilità per chi desidera entrare a far parte del gruppo. Career Day: un’occasione per scoprire le opportunità lavorative conIl calendario dei Career Day dioffre a studenti e laureati l’opportunità di conoscere da vicino le diverse posizioni aperte e di entrare in contatto con i responsabili delle risorse umane. Tra le date già stabilite, troviamo: Recruiting Day– Scopri il ruolo del Consulente Finanziario, Almalaurea, 11 novembre; Stay on Stage @ Roma Tre, Università Roma Tre, 13 novembre; Talento Digitale, Fair Employerland, 19 novembre; Stay on Stage @ Federico II, Università Federico II, 22 novembre; Al Lavoro Empower Young Women, Almalaurea, 25 novembre.