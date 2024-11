Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa, il nostro test. Mammografia a ostacoli: "Dieci mesi per fare l’esame"

Trecentootto giorni di attesa media per unabilaterale. Otto in meno per una ecografia bilaterale della mammella. E dire che il piano nazionale governodi attesa (Pngla) prevede come termine per le visite programmate 120 giorni. A fornire i numeri è il report della Regione Marche, l’ultimo aggiornato, risalente a luglio. Così, il quinto e il nono esame nella classifica tra i più richiesti nel territorio hanno una media di quasi tre volte superiore al termine di legge, con picchi negativi nell’Ast 2 di Ancona, dove si oltrepassa l’anno di attesa e il rispetto dei tempi massimi avviene solo nel 20-30% dei casi. La situazione non migliora neanche nella classe di priorità differibile, cioè tra 30 e 60 giorni. Lo sanno bene i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, impegnati da anni in questa battaglia, visto che il trend negativo di queste due visite si protrae dal 2018 (ultimi dati disponibili, ndr), quando ancora esistevano Asur unica e Aree Vaste e la bandiera governativa era di colore diverso.