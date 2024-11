Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dall’11 al 15 Novembre 2024: Manuel Scopre I Segreti Di Abel!

Laal 15cheha mentito su varie cose, tra cui il viaggio a Cordova. Il marchesino vuole vederci chiaro e smascherare le menzogne del medico! Laprosegue e, nel corso della settimanaal 15, al centro dell’attenzione ci sarà. Infattiscoprirà che il medico ha mentito su molte cose e che sta nascondendo qualcosa di veramente importante. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Catalina vuole andare in una spa con Pelayo, ma Alonso non condivide l’idea e cerca di ostacolare le idee della ragazza. Nel frattempo, la servitù non riesce a coprire Jana che continua ad essere assente dopo che Curro le ha rivelato che Alonso potrebbe essere suo padre.