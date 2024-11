Gamberorosso.it - Il cuoco emergente che ha rivoluzionato la cucina di Numana: chi è Antonio Lerro di Riva Restaurant

È stata una scommessa vincente quella compiuta dalla proprietà del View Place Hotel di, Riviera del Conero, su un giovane talento con un consistente bagaglio di stage eccellenti alle spalle.è approdato ale in poco tempo ha fatto sì che si accendessero i riflettori sul fascinoso, che fa il suo ingresso nella guida Ristoranti d'Italia 2025 del Gambero Rosso con Due Forchette e si aggiudica il premio speciale per il. Chi èper la guida Ristoranti d'Italia 2025 Nato nel 1993, figlio di ristoratori, scopre nell’adolescenza un amore divorante per lache lo porta a lasciare gli studi in ragioneria per l’alberghiero. Poi la trafila di stage. Il primo è a Cattolica con Stefano Ciotti al Vicolo Santa Lucia, fresco di Stella Michelin, il secondo nelle cucine di Stefano Baiocco, ilmarchigiano di Villa Feltrinelli sulle sponde del lago di Garda.