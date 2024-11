Secoloditalia.it - Era il terrore di Napoli, sgominata la banda del buco: 6 arresti. Penetravano in negozi e banche dal sottosuolo. Come li hanno stanati (video)

il nome che riassume le loro imprese criminali indica chiaramente,dale depredavano. Fast food. Poste e istituti di credito. Ma in un anno di indagini, monitoraggi e riscontri, i carabinieri liladel. Eseguiti sei. C’è voluto un anno di duro lavoro. Di indagini accurate. Accertamenti tecnici e verifiche strutturali che, dalle intercettazioni ai controlli operati sulle telecamere disorveglianza. Unitamente a procedure investigative di tipo tradizionale,consentito ai carabinieri di smantellare la cricca di malviventi che operava a, con scavi neldella città . Operazioni ingegnose con cui il gruppo ha messo a segno o progettato rapine e furti di diversa entità .ladel: in manette 6 malviventi I militari della Compagnia diCentroeseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.