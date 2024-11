Ilrestodelcarlino.it - Concerto dell’orchestra Oro del Reno

in ricordo di Luisa Teresa Acquaderni oggi alle 21 nella chiesa di Santa Cristina a Bologna dove l’Orchestra l’Oro delaffiancata dal Coro Heinrich Schütz, diretto dal maestro Roberto Bonato eseguirà l’impegnativo Requiem in re minore K 626 di W.A. Mozart. Una trasferta di rango per il complesso di Sasso Marconi che vuole così ricordare la socia e sostenitrice di questa formazione ad un anno dalla prematura scomparsa. Sotto la direzione di Michela Tintoni, ilvedrà l’esibizione, accanto ad orchestra e coro, di un gruppo di voci soliste di straordinario livello: Chiara Notarnicola (soprano), Aloisa Aisemberg (contralto), Aldo Sartori (tenore) e Matteo Loi (baritono). Un momento di riflessione e condivisione che si svolge in un luogo dal forte valore simbolico e spirituale.