Calcio. Seconda: vittoria Ponte Origini, Migliarino a valanga

Pisa 5 novembre 2024 – Giornata significativa per le pisane impegnate inCategoria tra vittorie importanti e sconfitte inattese dopo otto giornate di campionato. Nel girone A cade in casa il Pontasserchio che al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato viene battuto di misura (0 – 1) dagli ospiti della Villafranchese. Pontasserchio che cosi rimane a quattordici punti, al terzo posto da solo ma adesso a meno otto dalla capolista Fivizzanese che vince sul campo del Dallas Romagnano per 0 – 3 ed a meno quattro dalVecchiano secondo.Vecchiano che maramaldeggia sul campo dell’ultima della classe, la Pieve San Paolo, calando la ‘manita’ esterna (0 – 5). Una ‘manita’ che porta le firme di ben cinque marcatori diversi: Aufiero, Baldacci, Pecori, Campera e Giuntoli. Troppo il divario tra le due squadre in campo, con ilVecchiano che ha dominato in lungo e in largo la sfida.