Lanazione.it - Prima categoria I risultati della sesta giornata

Girone D 6ª. Ottimo successo del Riomaior, del Brugnato,Bolanese eSanterenzina. Perdono Amegliese, Marola, Cadimare e Colli. Pareggio, invece, nel derby tra il Riccò e Romito. Brugnato – Lavagna 2-1 Marcatori: 66’rig. Paoletti (L), 76’Pellistri (B), 92’ Ferrari (B) Il Brugnato ribalta lo svantaggio arrivato su rigore di Paoletti. Al 72’ pareggia Pellistri di testa. Al 92’ capitan Ferrari con un tap-in supera Gaccioli. Iron Fox Amegliese - Casarza Ligure 0-3 Marcatori: 46’, 85’ Sala, 80’ Monticone Netta sconfitta dell’Amegliese contro un ottimo Casarza Ligure. Castelnovese – Riomaior 1-3 Marcatore: 19’ Biloni (R), 37’ Di Muri (R), 72’ Milone (R), 86’ Franzoni (C) Biloni in diagonale, Di Muri in controbalzo e Milone in mischia firmano la preziosa vittora. Nel finale arriva il golbandiera di Franzoni.