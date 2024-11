Formiche.net - Perché i porti africani sono la nuova frontiera (anche per l’Italia)

Come sta cambiando il peso specifico deinell’area a cavallo tra nordafrica ed Europa meridionale? In che modo settori trainanti del business (come infrastrutture, logistica, scambi commerciali e snodi tra il Vecchio continente e gli altri emergenti) potranno impattare sulle scelte future e sul paniere di alleanze e partnership? Alcune risposte posritrovarsi alla voce portualità e policies connesse. Nel mezzo il Lobito Corridor, il piano Mattei, la riforma deiitaliani annunciata da Giorgia Meloni per il 2025 e il corridoio Imec, ovvero il progetto strategico che faciliterà i flussi commerciali tra Asia, Medio Oriente, Europa e Africa, tema su cuipotrebbespingere per qualche deviazione futura e nordafricana. Qui Africa Su tutti svetta il porto di Tangeri, dotato di tre chilometri di moli per una profondità di 18 metri e cinque banchine.