John Wick | il regista riflette sulla costruzione dell’universo | Facciamo il Signore degli Anelli al massimo

Leggi tutto su Cinefilos.it

: il: “ilalsi è sempre distinto, ma è stato solo con: Capitolo 2 che il franchise è stato completamente definito. Guidata da Keanu Reeves, la serie di film racconta la storia dell’ex assassino, che lavora per assicurarsi la possibilità di andare in pensione. Dopo che il suo cane viene ucciso dal figlio di un mafioso, l’ex sicario torna dalla pensione per uccidere tutti coloro che hanno una parvenza di coinvolgimento nella morte del suo animale. Da allora il franchise si è trasformato in un enorme colosso, incassando oltre 1 miliardo di dollari nei quattro film. Le uscite diincludono anche diversi spin-off, alcuni dei quali in fase di sviluppo, tra cui Ballerina di Ana de Armas.