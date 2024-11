Influenza H3N2 il ministero contraddice Bassetti sull’arrivo del virus australiano e spiega | Non ci sono prove che sia più aggressivo

Leggi tutto su Open.online

L’annuncio era stato dato dal direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo: «Primo caso dida», aveva comunicato il 1° novembre. L’è un sottotipo dell’stagionale noto come «» che è responsabile di milioni di infezioni e migliaia di ricoveri nell’emisfero australe. Ildella Salute, nella persona del capo Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello, ha però fatto sapere che «non c’è ufficialità del caso riportato sui giornali del sottotipodell’stagionale». Campitiello, durante la presentazione del rapporto Meridiano Sanità di The European House Ambrosetti, ha precisato: «Alla sorveglianza nazionale non è pervenuta alcuna notifica e, se anche dovesse arrivare, per ora non abbiamoa supporto del fatto che sia più aggressiva, come invece leggiamo su alcuni articoli stampa».