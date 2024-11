Anteprima24.it - Esce sconfitta dal campo dell’Aics Caserta la Ditar Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutodallacon il punteggio di 51-34. Partita molto intensa da un punto di vista fisico, dove le difese di entrambe le squadre hanno avuto la meglio sulla fase offensiva, ed il punteggio di chiusura dei primi due quarti di gara lo dimostra ampiamente, infatti si va negli spogliatoi al riposo con il punteggio di 20-10 per i giocatori di casa. L’andamento della gara nei secondi ed ultimi due quarti di gioco non si discosta molto dai primi due, ma sicuramente dopo un terzo quarto dove i giocatori beneventani si dimostrano lenti ed impacciati, ed ancora non uniti e compatti tra di loro, il quarto ed ultimo periodo è quello dove si vede un leggero miglioramento dovuto ad una intensità maggiore messa sul rettangolo di gioco ed un approccio diverso in attacco.