Climate change il ruolo dell’edilizia | se ne parla a Ecomondo Dal 2050 si costruirà a emissioni zero?

Sulle prime può sembrare bizzarro. Eppure anche edifici, grandi opere, strutture, buildings, sono utili ad arginare il cambiamento climatico che ha causato, negli ultimi due anni, un aumento del 102% degli eventi atmosferici estremi. Per le Nazioni Unite occorre raggiungere, entro la metà del secolo, un livello didi carbonio pari allonetto per evitare che le temperature globali aumentino di oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, e scongiurando gravi danni agli ecosistemi del Pianeta. Per il senso comune, la finalità del “net” dovrebbe confliggere con l’industria edilizia. Ma è dalle alleanze apparentemente meno usuali che nascono i progressi più autentici.