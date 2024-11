Anteprima24.it - Bilancio consolidato, in Consiglio il sì unanime della maggioranza

Tempo di lettura: 2 minutiIl lungoComunale riunitosi oggi dopo aver incassato il via liberaalla nuova destinazione d’uso del Centro per l’Autismo, approva anche il( LEGGI QUI I NUMERI IN) E’ toccato all’assessore delegato, Alessandro Scaletti, subentrato qualche mese fa al dimissionario Mario Calabrese mostrare lo stato di salute delle casse comunali, dicendosi certo che il Comune di Avellino orami è pronto a superare le criticità degli anni passati che hanno determinato lo stato di pre-dissesto finanziario ormai alle spalle. Il conto delsi chiude con le seguenti risultanze finali: Il Conto Economico chiude con un risultato negativo di € – 11.852.035,67 che sara? ripianato mediante ricorso a riserve del patrimonio netto; il Patrimonio netto ammonta complessivamente a € 69.808.368,41. Per l’assessore nel prossimoprevisionale saranno superate definitivamente le secche del passato, grazie anche al Patto con il Governo, e il Comune di Avellino sarà pronto anche a fare investimenti importanti.