Ilrestodelcarlino.it - "Più attenzione al tema dei rifiuti"

"Ci sono stati episodi di degrado, per lo più anni fa, nei dintorni di Palazzo Europa e qualche zuffa nelle vie adiacenti. Ma ora come ora durante il giorno la situazione a mio avviso è assolutamente tranquilla – dice Gianfranco Tamassia – poi, chiudendo la mia attività intorno alle 19, non so cosa succeda dopo. L’unica criticità che noto quasi quotidianamente in queste strade, soprattutto la mattina presto quando apro, è l’abbandono di: non parlo di sacchetti ma di bottiglie di vetro lasciate in giro dalla sera prima, o avanzi di cibo che vengono buttati per terra da qualche incivile. Questa è una criticità su cui fareperché colpisce l’estetica della zona".